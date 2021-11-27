​​​​​​​العرب والكرد في مقاطعة قامشلو يحيون الذكرى السنوية الـ 43 لتأسيس PKK

يصادف اليوم الـ 27 من تشرين الثاني، الذكرى السنوية الـ 43 لتأسيس حزب العمال الكردستاني، وإحياءً لهذه المناسبة، نظمت في ناحية تربه سبيه احتفالية، شارك فيها العرب والكرد، في ساحة بلدية الشعب الواقعة غرب الناحية.

وتخلل الاحتفالية، إلقاء كلمة من قبل الإدارية في مجلس ناحية تربه سبيه، كلارا أديسا، التي باركت تأسيس حزب العمال على كافة الشعوب، وقالت "كان ميلاد الحزب نقطة تحول محورية في نضال الشعوب التواقة إلى الحرية، لذا حملت أفكار الحزب محاور جديدة للنضال من أجل الحرية والديمقراطية، واعتنقها جميع من تعرف عليها".

وتابعت من أجل ذلك سعى الحزب لأن يكون وجهة جميع من يحارب من أجل إحلال السلام والحرية بين الشعوب، وباتت مقاومته السبيل الوحيد للخلاص من الظلم والعبودية.

وفي كلمة باسم المكون العربي في تربه سبيه، أكد وجيه عشيرة بني سبعة، حسين السادة، أن حزب العمال الكردستاني، وأفكاره وفلسفته تخص جميع الشعوب وليس الشعب الكردي فقط، لأنه يسعى إلى حرية كافة الشعوب والأمم والأقوام.

السادة أشار إلى أنهم يرون في نضال الحزب دربهم نحو حياة حرة كريمة تضمن لهم كامل حقوقهم وتخلصهم من الظلم.

مشدداً "سنستمر في نضالنا إلى أعلى المستويات وسنتابع مقاومتنا إلى جانب بعضنا البعض".

جل آغا

وفي السياق ذاته، نظم أهالي ناحية جل آغا احتفالية بمناسبة ميلاد حزب العمال الكردستاني في صالة روج شمال الناحية.

شارك في الاحتفالية المئات من أهالي الناحية، وخلالها تحدث عضو حزب الاتحاد الديمقراطي، كنعان بركات، عن فلسفة الحرية التي يتبناها حزب العمال الكردستاني، وأضاف أن ولادة الحزب جاءت في وقت تتوق فيه شعوب المنطقة إلى التخلص من الإبادة، لذلك أعجبت بهذا النهج وتبنته.

وفي كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء في جل آغا، أكد الإداري في المجلس، علي غيرو، أنهم سيتابعون النضال على نهج الشهداء للوصول إلى مجتمع حرّ وأخلاقي يسوده العدل والمساوة والحرية.

لتستمر الاحتفالية بعقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني الثورية.

(كروب/ف)

ANHA