​​​​​​​العراق...كمين لداعش يودي بحياة عدد من جنود حرس الحدود

ونقلت شبكة العربية عن مصادر عراقية أن عددًا من جنود حرس الحدود العراقي قُتلوا، فيما أُصيب ضابط برتبة نقيب، جراء كمين نصبه مرتزقة داعش على إحدى النقاط الحدودية في محافظة الأنبار، غرب العراق.

ومنذ مطلع العام الجاري، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من مرتزقة داعش في العراق، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق).

وكانت سيارة مفخخة انفجرت، الثلاثاء، بين تكريت وكركوك في العراق، ما أدى إلى مقتل سيدة وجرح 3 رجال أمن، حسب ما أعلنته خلية الإعلام الأمني.

وفي سياقٍ آخر، أفاد مصدر أمني عراقي، الخميس، بأن شركة أمنية في بغداد تم استهدافها بصاروخ كاتيوشا.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "شركة أمنية في منطقة القادسية ببغداد، تم استهدافها فجر اليوم بصاروخ كاتيوشا"، وأضاف أن "ذلك أدى إلى إلحاق أضرار مادية دون تسجيل أية خسائر بشرية".

(ي م)