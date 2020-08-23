​​​​​​​العراق...حملة أمنية لملاحقة القتلة في البصرة وفرض الأمن

وقال وزير الداخلية عثمان الغانمي خلال مشاركته في الجلسة الأمنية التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إن هناك قوة توجهت لتنفيذ واجب اعتقال "القتلة"، وأضاف: "سنلاحق المجرمين، وسنلقي القبض على "القتلة" خلال ساعات".

هذا ونفذت قوة أمنية كبيرة في الأيام الثلاثة الماضية وبإشراف ومتابعة ميدانية من قبل قائد شرطة محافظة البصرة اللواء عباس ناجي آدم لتنفيذ أوامر القبض بحق مطلوبين للعدالة في كافة أنحاء المحافظة.

وقد أسفرت العمليات عن إلقاء القبض على متهمين اثنين مطلوبين قضائياً وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وإلقاء القبض على 304 متهمين مطلوبين قضائياً وفق مواد جنائية مختلفة، كما تم ضبط 12 بندقية كلاشنيكوف و1 بندقية نوع RBK و2 بندقية نوع GC وأعتدة مختلفة و3 مسدسات، كما تم ضبط مواد مخدرة وأدوات تعاطي المخدرات وحبوب مخدرة، وتمت إحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

وشملت الحصيلة الأمنية لمفارز أفواج شرطة الطوارئ وشرطة النجدة ضبط 1,985عجلة و1,481 دراجة نارية مخالفة لقواعد وتعليمات مديرية المرور، حيث تندرج هذه العملية ضمن حملات تفتيش مستمرة بغية بسط الأمن والاستقرار في المحافظة.

وأشار البيان الذي نشرته شبكة العربية: "إن شرطة محافظة البصرة ماضية في عمليات فرض القانون لطمأنة المواطن بوجود قوات أمنية قادرة على حفظ الأمن والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المحافظة".

(ي م)