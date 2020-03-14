​​​​​​​العراق: قصف معسكر التاجي عدوان سافر

قالت قيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان "في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من اليوم السبت 14 آذار 2020 تعرض معسكر التاجي الى عدوان سافر آخر بعد سقوط ٣٣ صاروخاً نوع كاتيوشا على وحدات الدفاع الجوي العراقي وقرب بعثة التحالف الدولي، وقد عثرت قواتنا على سبعة منصات تم إطلاق الصواريخ منها في منطقة أبو عظام قرب التاجي شمالي العاصمة بغداد، ووجدت فيها 24 صاروخاً جاهزاً للإطلاق، حيث عملت على إبطال مفعولها، وتسبب هذا العدوان الغاشم في جرح عدد من منتسبي الدفاع الجوين وهم بحالة حرجة جداً".

وأكدت القيادة في بيانها أنها ستتخذ كل الإجراءات لملاحقة من قام بهذا العمل العدواني وإلقاء القبض عليهم"، موضحة أن "لا يمكن العبث بأمن العراق بهذا الشكل وإن أي إرادة تحاول أن تكون بديلاً للدولة وسياستها وسيادتها وتفرض لها وجوداً، مصيرها الفشل و مستقرها خلف القضبان بقوة القانون والقضاء العراقي، فعلى من يقوم بهذا العمل أن يعلن عن نفسه ليتحمل مسؤولياته القانونية والشرعية".

وتابعت القيادة، "سنعتبر أي طرف يعبئ لهذه الأعمال ويشرعنها بالدعم والتسهيلات شريكاً محتملاً فيها، كما نرفض أن تقوم القوات الأمريكية أو غيرها بأي عمل دون موافقة الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة، كما فعلت صباح ١٣/٣/٢٠٢٠، فهي بذلك لا تحدّ من هذه الأعمال بل تغذيها وتضعف قدرة الدولة العراقية، وتوقع المزيد من الخسائر بالعراقيين، وغيرهم مما يستوجب المسارعة بتطبيق قرار مجلس النواب الخاص بموضوع الانسحاب".

ودعت قيادة العمليات المشتركة العراقيين كافة إلى "عدم التردد في الإبلاغ وتقديم المعلومات للجهات الاستخبارية عن هذه العناصر الخارجة عن القانون"، مؤكدة أن "الشعب العراقي وقواته الأمنية بكل تشكيلاتها من جيش وشرطة وحشد شعبي وعشائري وبيشمركة ستفرض في النهاية هيبة وإرادة الدولة وتحقق الأمن والسلام".

(آ س)