​​​​​​​العراق يتحرك دولياً لوقف هجمات الاحتلال التركي والنظام الإيراني على أراضيه

أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، أن المجلس يعتزم تقديم بند طارئ إلى البرلمان الدولي لحفظ سيادة العراق وإيقاف الاعتداءات المستمرة على أراضيه.

وقال الحلبوسي في كلمة له خلال الجلسة، إن العراق سيقدم خلال الاجتماعات الاتحاد البرلمان الدولي ببند طارئ للمطالبة بحفظ سيادة العراق ووقف الاعتداءات والتدخلات في شؤونه الداخلية للحصول على دعم دولي.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب القصف الإيراني الذي يستهدف جنوب كردستان والعراق.

من جانبه قال نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله خلال حديثه أمام النواب أثناء الجلسة، إن "اللجان التي تشكلت بخصوص الاعتداءات والتجاوزات المتكررة من قبل دول الجوار (إيران – تركيا)، استمرت في أعمالها وعقدت اجتماعات ولقاءات مع الوزارات المعنية والجهات المختصة وأعدت التقارير والتوصيات وسيتم عرضها على النواب في الجلسات القادمة، ومجلس النواب أدى ما عليه بخصوص هذا الملف".

وأشار إلى أن "الحكومة الاتحادية هي الجهة المعنية ولديها تفويض من مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات الحازمة كافة لمنع تكرار الاعتداءات والتجاوزات المتكررة على السيادة الوطنية".

في سياق متصل، دعا 226 سياسياً وناشطاً وشخصيات من جنوب كردستان خلال بيان، قادة العراق إلى الخروج عن صمتهم تجاه هجمات الاحتلال التركي وإيران على جنوب كردستان والعراق، بحسب ما نقلته وكالة روج نيوز.

وذكر البيان أن "إقليم كردستان يقصف من قبل إيران مستهدفاً العديد من المناطق، والتي أدت إلى خسارة كبيرة في صفوف المدنيين وفي المناطق الحدودية، بالإضافة إلى قصف إيران، فإن الدولة التركية تواصل احتلال المزيد من الأراضي، في حين تتعارض انتهاكات هاتين الدولتين مع جميع مبادئ القانون الدولي وتتجاهل المصالح وسيادة الأرض والشعب ودولة العراق وإقليم كردستان".

وتابع البيان "هذه الدول تريد تصدير أزمتها الداخلية من حدودها، المشاكل الداخل تحل في تلك الدول وليس في إقليم كردستان والعراق، لا ينبغي أن يكون العراق ساحة تصفية وحل المشاكل لحسابات تلك الدول".

وأضاف "إننا ندعو الأمم المتحدة، وجميع قنصليات الدول الأوروبية والأميركية إلى إيقاف هذه الانتهاكات التي باتت تهدد وبشكل مباشر السلم الاجتماعي".

ودعا البيان "قادة العراق والإقليم للتعبير عن موقفهم من هذه الانتهاكات والتهديدات في أسرع وقت ممكن، وعلى الجميع عدم التزام الصمت تجاه الانتهاكات التركية والإيرانية".

وصعدت دولة الاحتلال التركي والنظام الإيراني في الآونة الأخيرة وتيرة هجماتهما على العراق وجنوب كردستان، حيث أدت هذه الهجمات إلى إفراغ عدد من القرى الحدودية، ناهيك عن أضرار جسيمة لحقت بممتلكات المدنيين.

(ل د)