​​​​​​​العراق يخلي 103 حاوية تحتوي مواد شديدة الخطورة في موانئ أم قصر

وقالت الهيئة في بيان إنه "تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء والمتضمنة إخلاء الحاويات الكيمياوية وشديدة الخطورة في الموانئ التي تشكل تهديدًا على سلامة المنشآت الحكومية والسكنية واستبعادها إلى أماكن نائية لسلامة المواطن والمجتمع، اتخذت الهيئة كافة الإجراءات الأصولية لتنفيذ تلك التوجيهات بإخلاء 103 حاويات تحتوي على مواد شديدة الخطورة".

وأشارت الهيئة إلى أن المواد كانت متوزعة بواقع 82 حاوية في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي، و14 حاوية في منفذ ميناء أم قصر الأوسط، و7 حاويات في منفذ ميناء أم قصر الشمالي، وتحتوي جميعها على مواد شديدة الخطورة تعود إلى وزارة النفط/ شركة نفط البصرة بعد استكمال كافة إجراءاتها الأصولية من قبل المراكز الجمركية والتأكيد على الجهة المستفيدة بالحفاظ على محتوى الحاويات المسيلة بالسيل الجمركي وعدم فتحها"، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

والجدير بالذكر أن الحكومة العراقية تواصل إخلاء جميع منافذها البرية والبحرية والجوية من المواد شديدة الخطورة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بعد تشكيل لجنة عاجلة للكشف عن المواد عالية الخطورة (كيمياوية، مزدوجة الاستخدام، نترات الأمونيا) في جميع المنافذ الحدودية واتخاذ جميع الإجراءات العملية والاحترازية بإبعادها عن المناطق والتجمعات السكانية.

والعام الماضي، في أيلول/ سبتمبر، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق إخلاء 3 حاويات محملة بمواد شديدة الخطورة، تعود إلى وزارة الكهرباء، في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

(ي م)