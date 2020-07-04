​​​​​​​العراق يحتجّ رسميّاً على اعتداءات تركيّا

أكّد بيان للناطق باسم مجلس الوزراء العراقيّ، أحمد ملا طلال، السّبت، أنّ الحكومة العراقية سلّمت سفير تركيا في بغداد رسالتي احتجاج رسميّتين، شديدتي اللّهجة، بشأن اعتداء القوّات التّركيّة على الأراضي العراقيّة، وشدّدت على أنّها ستلجأ ضمن إطار القانون والمواثيق الدولية لتثبيت حقّ العراق في رفض هذه الاعتداءات ووقفها.
خبر 2020-07-04T23:21:00 مركز الأخبار

وأوضح البيان أنّ القوات التركية تقوم منذ مدة باعتداءات متكرّرة تجاه الأراضي العراقية، وأنّ بغداد ترفض وتدين بشدّة هذه الأعمال التي تسيء للعلاقات الوثيقة، الراسخة وطويلة الأمد بين الشعبين.

وطالب البيان بالوقف الفوريّ لهذه الاعتداءات، التي تسيء للسلم الإقليمي، فضلاً عمّا تشكّله من اعتداء على السيادة والأرواح والممتلكات العراقية.

وجاء في البيان: "نحمّل الجانب التركي المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كلّ ما يقع من خسائر بشرية ومادية، بالإضافة الى ما يمثّله التجاوز والاعتداء من انتهاك لسيادة العراق واستقراره ووحدة أراضيه وأمن شعبه".

وحثّ البيان، المجتمع الدولي على "اتّخاذ خطوات من شأنها تعزيز الاستقرار في المنطقة، وإسناد حقّ العراق السيادي في حماية أراضيه وحفظ سلامة شعبه".

)ي ح)


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