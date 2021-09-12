​​​​​​​العراق يعلن مقتل 6 من مرتزقة داعش في كركوك

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني أن "القوات الأمنية تواصل متابعة تحركات مرتزقة داعش في مختلف قواطع العمليات" بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأوضح أنه "بعد أن حاول مرتزقة داعش التعرض لإحدى نقاط اللواء 20 في الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية ضمن محافظة كركوك، تم توجيه طائرة مسيّرة للبحث عن هذه المجموعة الإرهابية، وبعد رصدها تم توجيه طائرات القوة الجوية للمعالجة، إذ نفذت ثلاث ضربات جوية على أماكن تواجدهم".

وأضاف البيان أن "قوة من الشرطة الاتحادية خرجت لتفتيش المكان وعثرت على 6 قتلى من مرتزقة داعش، فضلاً عن حزام ناسف وكاميرات وأسلحة وعبوات ناسفة"، لافتة الى أن "القوات الأمنية ما زالت تواصل البحث والتفتيش ضمن موقع الحادث".

(د ع)