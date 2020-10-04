​​​​​​​العراق يعلن القبض على قيادي داعشي

وقالت الوكالة، إنه "من خلال متابعة عناصر داعش الإرهابي والقصاص منهم، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية القبض على أحد قادة داعش الإرهابية والذي يعمل بما يسمى مسؤول جهاز الاستخبارات في ولاية الفلوجة بداعش والمكنى ابو سالم المولى وشقيقه والذي يعمل معاوناً له بعملية استخباراتية مشتركة بين مديريتي استخبارات بغداد واستخبارات الشرطة الاتحادية".

وبحسب ما نقلته شبكة السومرية، فإن "عملية إلقاء القبض جاءت بعد متابعتهما من قضاء الفلوجة إلى محافظة بغداد تحديداً منطقة الدورة".

وأشارت أنه خلال التحقيقات الأولية معهما اعترفا بانتمائهما لداعش واشتراكهما بعدة عمليات ضد القوات الأمنية والمواطنين.

ورغم مرور نحو 3 سنوات على إعلان العراق نهاية داعش، تتواصل العمليات الأمنية لملاحقة مرتزقة داعش الذي يشن من وقت لآخر هجمات في البلاد.

(ش ع)