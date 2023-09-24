​​​​​​​العراق يعلن القبض على 5 من مرتزقة داعش

قالت وكالة الاستخبارات العراقية في بيان لها، إن "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في نينوى تلقت معلومات حول وجود مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة من مكافحة الإرهاب وذلك في إحدى مناطق محافظة نينوى".

وأضاف حسب ما نقلت وكالة روج نيوز: "تم تشكيل فريق عمل استخباري لجمع المعلومات وإجراء التحريات اللازم، وبكمين محكم تم إلقاء القبض على خمسة متهمين مطلوبين".

وأشار إلى أنه "خلال التحقيق اعترفوا بانتمائهم إلى عصابات داعش ضمن ما يسمى بـ (ديوان الأمن وكتيبة أبي عبيدة الانغماسية وديوان العسكر وقاطع الزاب وجيش العسرة)، وكانوا يتقاضون لقاء ذلك مبالغ مالية".

وأكد "تدوين أقوالهم وإحالتهم إلى الجهات المعنية استعداداً لمثولهم أمام القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

(د ع)