وأعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، الأربعاء، القبض على "مفتي داعش الشرعي" في ناحية الرشاد بمحافظة كركوك.

وقال بيان للوكالة، إنه "من خلال ورود معلومات استخبارية بوجود أحد المطلوبين من عصابات داعش الإرهابية، حيث تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية وبعد نصب كمين محكم، تم إلقاء القبض على أحد قادة داعش الإرهابي، المطلوب وفق أحكام المادة ٤ إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية".

وبحسب البيان الذي نقلته شبكة السومرية فإن "المتهم كان يعمل كمفتٍ شرعي في ما يسمى ولاية كركوك /ناحية الرشاد، ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية وقام بتقديم الدعم اللوجستي لعناصر داعش وبعدها نصب بما جاء أعلاه، كما بيّن أنه من أسرة داعشية وأن لديه أخوين وابن عم ضمن صفوف عصابات داعش، وأن شقيقته هي زوجة أحد أمراء داعش في ولاية كركوك".

ومنذ مطلع العام الجاري، كثفت القوات العراقية عمليات التمشيط والمداهمة لملاحقة مرتزقة داعش، بالتزامن مع ازدياد وتيرة هجمات مجموعات مسلحة يشتبه بانتسابهم لـ داعش، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين، وديالى.

(ش ع)