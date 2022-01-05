​​​​​​​العراق يعاني من نقص حاد في الكهرباء مع قطع إيران إمدادات الغاز

وقال متحدث باسم الحكومة الإيرانية، الثلاثاء، إن إيران خفضت إمدادات الغاز إلى العراق بسبب عدم سداد الأخيرة الفواتير المترتبة عليها، مما تسبب في نقص الكهرباء على نطاق واسع في وسط وجنوب البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى لصحيفة ذا ناشيونال الإماراتية إن إمدادات الغاز من إيران تراجعت إلى نحو 8.5 مليون متر مكعب يومياً من أصل 50 مليون متر مكعب.

وأضاف موسى أن هذا التخفيض أدى إلى فقدان نظام الطاقة الوطني حوالي 4000 ميغاوات، وترك إجمالي الإنتاج يحوم حول 13000 ميغاوات.

وأشار إلى أن إنتاج العراق اليومي تجاوز نحو 21 ألف ميغاوات في الصيف، بينما يبلغ الطلب في البلاد نحو 35 ألف ميغاوات.

وأشار إلى أن ما أدى إلى تفاقم الوضع خلال ذروة الطلب في فصل الشتاء هو صيانة بعض محطات الكهرباء قبل أشهر الصيف الحارة.

وقال: "بدأ خفض إمدادات الغاز منذ أكثر من شهرين لكننا لم نشعر به كثيراً لأن الطقس كان معتدلاً".

وأضاف: "كان هناك اتصال بين وزارة الكهرباء ووزارة الطاقة الإيرانية لتسوية مسألة المدفوعات"، مشيراً أن العراق مدين لإيران بمليارات الدولارات من فواتير الطاقة غير المسددة.

وعلى الرغم من مليارات الدولارات التي أنفقت منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 والذي أطاح بصدام حسين، لا تزال العديد من المدن والبلدات العراقية تعاني من انقطاعات حادة في التيار الكهربائي وانقطاع مستمر للتيار الكهربائي.

وأججت أزمة الكهرباء المزمنة في البلاد الاحتجاجات، خاصة خلال فصل الصيف عندما وصلت درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية وما فوق.

وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للصحفيين في أواخر عام 2020 إن العراق أنفق 60 مليار دولار على الأقل على قطاع الكهرباء منذ عام 2003.

وعلى الرغم من كون العراق ثاني أكبر منتج في أوبك، إلا أنه يعتمد على إيران في ما يقرب من ثلث احتياجاته من الكهرباء.

واتخذ العراق بعض الخطوات لتطوير موارد الغاز الطبيعي وقطاع الكهرباء في السنوات الأخيرة.

ووقع الجانب العراقي اتفاقيات بمليارات الدولارات مع شركات خدمات طاقة متعددة الجنسيات مثل جنرال إلكتريك الأميركية وسيمنز الألمانية لتحسين البنية التحتية للطاقة - التي تضررت بسبب عقود من الحرب والعقوبات والفساد - وبدء مشاريع الطاقة النظيفة.

وهي تجري محادثات مع دول الخليج والأردن لاستيراد الكهرباء، لكن هذه المناقشات لم تسفر بعد عن صفقات دائمة.

(م ش)