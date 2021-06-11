​​​​​​​العراق تضبط أربع صواريخ كاتيوشا كانت مهيأة لاستهداف قاعدة بلد الجوية

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من ضبط أربعة صواريخ نوع كاتيوشا مع أربع منصات مخبأة في أحد البساتين في منطقة زنبور بمحافظة ديالى المحاذية لمحافظة صلاح الدين"، بحسب السومرية.

وأضاف البيان أن "الصواريخ كانت مهيأة لاستهداف قاعدة بلد الجوية"، مؤكداً أنه "تمت معالجتها من قبل خبراء مكافحة المتفجرات".

وكانت القاعدة الواقعة في محافظة صلاح الدين، والتي تضمّ متعاقدين أميركيين، استهدفت أيضاً مساء يوم الأربعاء بـ 3 صواريخ كاتيوشا، دون وقوع إصابات، تزامن ذلك مع استهداف قاعدة فيكتوريا العسكرية في مطار بغداد بـ 3 طائرات مسيرة.

يذكر أن ما يقارب 42 هجوماً استهدف المصالح الأميركية في العراق منذ بداية العام 2021، لا سيما السفارة الأميركية في بغداد وقواعد عسكرية عراقية تضمّ أميركيين، ومطاري بغداد وأربيل، فضلاً عن مواكب لوجستية للتحالف، قتل فيها متعاقدان أجنبيان مع التحالف وآخر عراقي.

(د ع)