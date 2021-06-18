​​​​​​​العراق تضبط 5 صواريخ معدة للإطلاق في نينوى

تمكنت قوات الأمن العراقية من ضبط 5 صواريخ من نوع غراد كانت معدة للإطلاق داخل سيارة في نينوى.
العالم والشرق الأوسط 2021-06-18T15:25:00 مركز الأخبار

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الجمعة، ضبط ٥ صواريخ نوع غراد مع ٥ قواعد للإطلاق داخل سيارة في محافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان إنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت القوات الأمنية العاملة ضمن قاطع الفرقة الخامسة عشر في قيادة عمليات غرب نينوى، من ضبط ٥ صواريخ نوع غراد مع ٥ قواعد للإطلاق داخل عجلة".

وأضاف البيان، أن "عملية الضبط تمت ليل أمس في منطقة العلكانه جنوب ربيعة، بعد أن حاصرت دوريات الجيش والشرطة العجلة، وقد لاذ الذين كانوا داخل العجلة بالهرب"، كما أنه "تم التعامل معها من قبل مفارز الجهد الهندسي".

(ش ع)


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