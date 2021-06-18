​​​​​​​العراق تضبط 5 صواريخ معدة للإطلاق في نينوى

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الجمعة، ضبط ٥ صواريخ نوع غراد مع ٥ قواعد للإطلاق داخل سيارة في محافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان إنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت القوات الأمنية العاملة ضمن قاطع الفرقة الخامسة عشر في قيادة عمليات غرب نينوى، من ضبط ٥ صواريخ نوع غراد مع ٥ قواعد للإطلاق داخل عجلة".

وأضاف البيان، أن "عملية الضبط تمت ليل أمس في منطقة العلكانه جنوب ربيعة، بعد أن حاصرت دوريات الجيش والشرطة العجلة، وقد لاذ الذين كانوا داخل العجلة بالهرب"، كما أنه "تم التعامل معها من قبل مفارز الجهد الهندسي".

(ش ع)