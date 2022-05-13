​​​​​​​العراق.. مقتل ثلاثة من مرتزقة داعش في الأنبار

وأعلنت خليه الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، عن مقتل ثلاثة من مرتزقة داعش بضربة جوية نفذتها طائرات f16 العراقية في محافظة الأنبار.

وذكرت الخلية في بيان لها، أنه "بناءً على المعلومات الاستخبارية الواردة من مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع خلية الاستهداف قيادة العمليات المشتركة، تم توجيه ضربة جوية من قبل طائرات f16 التابعة للقوة الجوية العراقية استهدفت نفقاً بداخله عناصر داعش الإرهابي"، بحسب شبكة السومرية.

وأضاف البيان أن النفق "يُستخدم مضافة لعصابات داعش الارهابية في محافظة الانبار جنوب كبيسة - وادي اشوا قاطع قيادة عمليات الجزيرة"، مشيراً إلى أن الضربة الجوية "أدت إلى مقتل ٣ من عناصر داعش الإرهابية".

(د ع)