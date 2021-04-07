​​​​​​​العراق.. مقتل 60 مرتزقًا من داعش خلال شهر

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول في بيان إنه "بعد أن انطلقت عملية الأسد المتأهب الشهر المنصرم والتي أسفرت عن تدمير 120 كهفًا ووكرًا، وقتل 27 مرتزقًا من داعش، والتي هرب على إثرها بعض الإرهابيين نحو سلسلة تلال حمرين بعد أن ضاق بهم الحال في سلسلة جبال قرة جوغ، فقد تمكن رجال جهاز مكافحة الإرهاب من رصد تحركات هروبهم ولم يطلق النيران عليهم من أجل كشف المقرات البديلة التي سيلجؤون لها"، بحسب ما أفادت شبكة السومرية.

وتابع: "فور استقرارهم داخل هذه الأوكار البديلة، أرسل أبطالنا في جهاز مكافحة الإرهاب إحداثيات هذه المضافات إلى القوة الجوية العراقية.. والتي بدورها قامت بشن قصف مكثف على أوكار بقايا داعش بتاريخ ٢٥ آذار/ مارس" ما أدى إلى "تدمير المقرات البديلة التي لجأوا إليها بشكلٍ كامل".

وطبقًا للبيان، فقد أسفر القصف عن مقتل 60 إرهابيًّا من بقايا عصابات داعش بعملية "شهدت تكتيكًا نوعيًّا جديدًا ومحترفًا، بالإضافة إلى تنسيق عالي المستوى بين أبطال جهاز مكافحة الإرهاب ورجال القوة الجوية".

وتستمر الجهود العراقية لمكافحة بقايا مرتزقة داعش، الذي أعلنت الحكومة عن هزيمته في 2017، ولكن بقاياه مازالت تشن هجمات انتحارية بين الحين والآخر.

(ش ع)