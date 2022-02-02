​​​​​​​العراق.. مقتل 5 مرتزقة من داعش بضربة جوية في محافظة نينوى

وذكرت الخلية في بيان، أن "عمليات نوعية لتشكيلات الأجهزة الأمنية يقابلها هزائم مستمرة لعصابات داعش الإرهابية على يد قواتنا الأمنية البطلة من بينها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، حيث عملت خلية الصقور التابعة للوكالة على متابعة مجموعة إرهابية داخل أحد الكهوف في صحراء الحضر جنوب محافظة نينوى"، بحسب ما أفادته شبكة "السومرية نيوز".

وتابع البيان: "وبتخطيط وإشراف قيادة العمليات المشتركة، نفذت قيادة القوة الجوية، فجر اليوم، ضربات جوية بواسطة طائرات إف - 16 استهدفت خلالها هذا الكهف بصورة دقيقة، أسفرت عن مقتل خمسة إرهابيين من عناصر عصابات داعش الإرهابية".

(ل د)