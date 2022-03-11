​​​​​​​العراق.. مقتل 4 من مرتزقة داعش في كركوك

وأصدرت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الجمعة، بياناً كشف فيه مقتل 4 من مرتزقة داعش بينهم "قيادي" في ما يسمى "ولاية كركوك"، جاء فيه:

"بعملية أمنية وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وبمتابعة وتنسيق خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذت القوة الجوية في ساعة متأخرة من ليل أمس ضربتين جويتين بواسطة طائرة (F-16 وسزنا كرفان) على وكر للإرهابيين في سلسلة جبال (ماما) التابعة لقضاء الدبس في محافظة كركوك"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

وأضاف أن "الضربتين أسفرتا عن مقتل 4 إرهابيين كانوا داخل الوكر أحدهم قيادي بما يسمى ولاية كركوك وهو المسؤول عن عدد من القناصين الإرهابيين".

(د ع)