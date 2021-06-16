​​​​​​​العراق.. إسقاط طائرتين مُسيّرتين جنوب بغداد

وأضافت المعلومات أن قيادة عمليات بغداد أسقطت طائرة مُسيّرة كانت تحمل متفجرات في منطقة خالية قرب معسكر الرشيد.

كما نقلت وسائل إعلام محلية أنه سُمع دوي انفجار ضمن منطقة الزعفرانية، وتبيّن سقوط طائرة مُسيّرة ضمن منطقة معسكر الرشيد، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

الجدير ذكره، أن السلطات في العراق كانت أعلنت، الإثنين الماضي، أن طائرة مُسيّرة ألقت مقذوفات متفجرة داخل المطار العسكري ضمن مطار بغداد الدولي، وذلك في تطور لافت لحرب المُسيّرات التي تستهدف بين الحين والآخر القواعد الأميركية والبعثات الدبلوماسية.

وقال مصدر أمني إن طائرة مُسيّرة ألقت مقذوفات متفجرة على سياج القوة الجوية داخل المطار العسكري، ضمن مطار بغداد الدولي، فجر الإثنين، مشيرًا إلى أن الاستهداف لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية.

(ش ع