​​​​​​​العراق... بعد صدامات مسائية تظاهرات وقطع طرق في ذي قار

وقال موقع السومرية نيوز إن متظاهري محافظة ذي قار عادوا، صباح السبت، إلى ساحة الحبوبي بعد انسحاب قوات مكافحة الشغب منها.

ونقل الموقع عن مصدر أمني عراقي قوله: "المتظاهرون قطعوا جسر الحضارات وتقاطع البهو بالإطارات المحترقة".

من جهته، أكد محافظ ذي قار، ناظم الوائلي، أن الوضع الأمني في المحافظة مستتب، وحظر التجوّل جاء تحسباً لأي طارئ.

وأفادت مصادر أمنية بمقتل خمسة متظاهرين وإصابة 80 آخرين مساء أمس جراء اقتحام أنصار الصدر لساحة الحبّوبي بمدينة الناصرية في محافظة ذي قار، والتي يتمركز فيها ناشطو حركة تشرين الاحتجاجية.

ويوم أمس تجمّع عشرات الآلاف من أنصار الصدر في الناصرية وبغداد، في استعراض للقوة السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في حزيران / يونيو المقبل.

(ي ح)