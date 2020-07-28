​​​​​​​العراق... عودة الشغب مجددًا داخل المدن ووزارة الداخلية تعلّق

وقالت وزارة الداخلية "إن أجهزتنا الأمنية رصدت خلال الساعات المنصرمة وفي ضوء نتائج التحقيق الأولية في أحداث ليلة الأحد - الاثنين مجموعات إجرامية خطرة في ساحة التحرير، تسعى لصنع الفوضى وعبر ضرب المتظاهرين من الداخل وافتعال الصدامات مع الأجهزة الأمنية التي تهدف إلى حفظ أمن الساحة وحق التعبير السلمي عن الرأي".

واضافت "نجدد التأكيد على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بعدم استخدام الرصاص الحي مع المتظاهرين لأي سبب كان، وقد صدرت توجيهات مشددة بهذا الشأن"، داعية "المتظاهرين إلى التعاون معنا لحماية الساحة وضبط العناصر التي تحاول تنفيذ أعمال اغتيال لنسبها إلى القوات الأمنية".

وطالبت الوزارة "الشباب الواعي بأن ينظر بعين المسؤولية إلى المسار الخطر الذي تحاول جماعات مسلحة خارجة على القانون جرّ البلاد إليه لتنفيذ مقاصدها الخبيثة".

(آ س)