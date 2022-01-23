​​​​​​​العراق.. انطلاق عملية أمنية لملاحقة مرتزقة داعش في محافظة ديالى

وقال قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي، طالب الموسوي، في بيان إنه "في تمام الساعة 700 انطلقت ألوية الحشد الشعبي والتشكيلات الساندة لها بعملية أمنيّة واسعة لملاحقة فلول داعش في حوض العظيم بجزأيه الشرقي والغربي"، وفق ما نقلته شبكة السومرية.

وأضاف إن "القوات المشاركة في العملية هي اللواء الرابع والثالث والعشرين ولواء نداء ديالى والقوة الخاصة بقيادة عمليات ديالى بإسناد من قبل صنوف وخدمات القيادة والاستخبارات والمدفعية ومكافحة المتفجرات"، لافتاً إلى أن "العملية جاءت لملاحقة فلول داعش بعد التعرض الغادر الذي طال أبطال الجيش العراقي في ناحية العظيم".

وتابع الموسوي أن "العملية تهدف إلى إحكام الطوق ومسك خط صد على حوض نهر العظيم بجزأيه الشرقي والغربي ومسك خط النعمان وصولاً إلى مصب نهر العظيم لنهر دجلة جنوباً"، لافتاً إلى أن "العمليات ستستمر رغم انخفاض درجات الحرارة وبرودة الجو والتضاريس المعقدة والحركة الصعبة داخل الأدغال والمسطحات المائية ضمن نطاق العمليات".

وأشار إلى أن "تعرضات داعش بين الحين والآخر ضد قواتنا الأمنية لا تزيدنا إلا قوة وعزيمة للقتال وملاحقة الإرهابيين أينما وجدوا".

كما "شارك في العملية اللواء 52 ضمن قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة للحشد الشعبي والفوج النهري التابع لمحور الشمال، بهدف إسناد قوات قيادة عمليات ديالى وفرض طوق أمني لمنع تسلل الإرهابيين الدواعش ضمن نطاق العمليات في حوض حاوي العظيم"، وفق البيان.

(د ع)