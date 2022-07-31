​​​​​​​العراق.. أنصار الصدر يواصلون اعتصامهم في مبنى البرلمان لليوم الثاني

وجدد أنصار التيار الصدري تظاهراتهم، أمس السبت، في باحة البرلمان العراقي والقاعة الرئيسة اعتراضاً على مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني.

واليوم الأحد، يواصل المتظاهرون اعتصامهم المفتوح في مقر البرلمان لليوم الثاني، دون أن تمنع قوى الأمن العراقية المتظاهرين من الدخول إلى المنطقة الخضراء.

في الأثناء، وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بتعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الرسمية كافة، اليوم الأحد، في أعقاب اقتحام آلاف من أنصار التيار الصدري للمنطقة الخضراء وإعلانهم الاعتصام داخل مقر البرلمان.

ودعت أطراف سياسية عراقية إلى حوار جاد "لتجنيب البلاد أي مخاطر محتملة بعد اقتحام المنطقة الخضراء والبرلمان"، فيما حمّل مصطفى الكاظمي الكتل السياسية مسؤولية التصعيد وطالبها بتقديم تنازلات لتجاوز الأزمة.

وصباح أمس السبت، تجمّع آلاف من المتظاهرين المناصرين للصدر على جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء المحصنة التي تضم مقرات حكومية وسفارات أجنبية، وتمكّن مئات منهم من تجاوز الحواجز الاسمنتية على الجسر والدخول إليها.

(د ع)