​​​​​​​العراق.. أنصار الصدر يجددون تظاهراتهم في محيط المنطقة الخضراء

وتوافد المتظاهرون الى ساحة التحرير والمناطق المحيطة بها قرب بوابة المنطقة الخضراء وسط إجراءات أمنية مشددة، وفق ما قالته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وتأتي تحركات السبت بعد يومين من اقتحام مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد.

ورصدت وسائل إعلام عراقية في صور توافد المتظاهرين على الساحة، فيما استبعد مصدر نيابي لشبكة السومرية انعقاد جلسة البرلمان اليوم.

واقتحم الأربعاء، مئات المتظاهرين المؤيدين للتيار الصدري مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء التي تضمّ مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية، للتنديد بمرشح خصوم الصدر، محمد السوداني، لرئاسة الوزراء.

ويعيش العراق جموداً سياسياً بعد عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، لا يزال من دون رئيس جديد للجمهورية، ولم يكلّف رئيساً جديداً لتشكيل الحكومة بعد.

ومن شأن التطورات الأخيرة أن تزيد من تعقيد المشهد السياسي، خصوصاً إذا ما أصر خصوم الصدر في "الإطار التنسيقي" على عقد جلسة برلمانية لانتخاب رئيس الجمهورية، ومن ثمّ تكليف مرشحهم، محمد السوداني، لتشكيل الحكومة.

(د ع)