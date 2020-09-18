​​​​​​​العراق.... انفجار في المعهد الأمريكي وآخر في بغداد

وقال مصدر أمني، مساء الخميس، إنه سمع دوي انفجار في منطقة الشعب شمالي بغداد، وقال المصدر إن "انفجار لم تُعرف طبيعته حدث ضمن أحد أحياء منطقة الشعب شمال بغداد"، وذلك بحسب السومرية نيوز.

وعلى صعيدٍ متصل، انفجرت عبوة ناسفة في المعهد الأميركي وسط محافظة النجف، مشيرة إلى عدم وجود خسائر بشرية في الحادث والأضرار مادية فقط، بحسب مديرية شرطة النجف.

وقالت المديرية في بيان إنه تم "استهداف المعهد الأميركي لتدريس اللغة الإنكليزية بعبوة ناسفة"، وأضافت أن "الانفجار أسفر عن أضرار مادية فقط ولا خسائر بشرية"، مؤكدةً "فتح تحقيق حول استهداف المعهد".

(ش ع)