​​​​​​​العراق.. القبض على خلية إرهابية لمرتزقة داعش في صلاح الدين

وجاء في بيان لخلية الإعلام الأمني في العراق أنه "في إطار الجهد الاستخباري لملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية، وبعد استحصال الموافقات القضائية، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة صلاح الدين من إلقاء القبض على خلية إرهابية مكونة من (7) إرهابيين ينتمون إلى ما يسمى قاطع دجلة"، وفق ما نقلته شبكة السومرية.

وجاء ذلك "بعد مداهمة وكرين لهم في قضاء الشرقاط، حيث تم تدوين أقوالهم أصولياً واعترفوا بعملهم ضمن مفارز الدعم اللوجستي ويقومون بنقل المواد الغذائية والعبوات الناسفة للعصابات الإرهابية في جبال مخمور وقضاء الشرقاط، إذ تمت إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لينالوا جزاءهم العادل" وفق البيان.

(د ع)