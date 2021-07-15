​​​​​​​العراق.. القبض على 8 من مرتزقة داعش في كركوك

وذكر بيان لخلية الإعلام أن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية نفّذت عملياتها النوعية والاستباقية، بناءً على معلومات دقيقة، لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف البيان، أن "العملية الأمنية الأخيرة أسفرت عن إلقاء القبض على 8 من عناصر داعش الإرهابية ضمن قاطع المسؤولية في محافظة كركوك، قاتلوا ضد قواتنا الأمنية".

وأشار إلى أنه "خلال التحقيقات الأولية معهم اعترف عدد منهم بالعمل على معالجة عناصر داعش وقاموا بعمليات جراحية لهم وتقديم المساعدة الطبية، بعد إصاباتهم في المعارك مع الأجهزة الأمنية"، لافتاً إلى أن "التحقيقات مازالت جارية معهم، لإكمال أوراقهم التحقيقية، وهم من المطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

(د ع)