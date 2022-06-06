​​​​​​​العراق.. القبض على 14 مرتزق من داعش في بغداد

وذكرت وكالة الاستخبارات العراقية في بيان، "ضمن سلسلة الانجازات التي تحققها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية على صعيد محاربة الإرهاب وملاحقة فلول عصابات داعش، نفذ رجال الوكالة عمليات نوعية منفصلة استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة في العاصمة بغداد أسفرت عن إلقاء القبض على (14) إرهابياً بينهم قيادات بارزة"، وفق ما نقلته وكالة روج نيوز.

وأضافت أن "أبطال وكالة الاستخبارات شرعوا بتنفيذ عمليات استباقية استخدمت فيها الطرق الفنية لتعقب الأهداف المطلوبة والكمائن لحين القبض عليهم بعمليات منفصلة في مناطق (سيطرة التاجي – سيطرة الشعب – سيطرة هور رجب – منطقة كصيبة في قضاء المدائن – منطقة العريفية بجسر ديالى- منطقة أبوغريب- منطقة الغزالية – منطقة الدورة- سيطرة بغداد واسط)".

وتابعت: "أثمرت جهودهم في وكالة الاستخبارات عن تحقيق نجاحات كبيرة حيث كان من بين الأهداف المطلوبة قيادات بارزة (أبو سفانة) و(أبو عمر) و(أبو مصعب/ عضو هيئه التجهيز العام ) بعد استدراجهم ونصب كمائن لهم".

(د ع)