​​​​​​​العراق.. القبض على 10 من مرتزقة داعش في كركوك

وذكر بيان تابع لخلية الإعلام الأمني العراقية: "وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على 10 إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب، لانتمائهم إلى عصابات داعش الإرهابية كخلايا نائمة في محافظة كركوك".

وأضاف البيان أنهم كانوا "يقومون بتوفير الدعم اللوجستي لعناصر داعش، وعمل البعض منهم كمقاتلين وعناصر إسناد بما يسمى قاطع كركوك" بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأشار البيان الى أنه "تم تدوين أقوالهم ابتدائياً وقضائيّاً بالاعتراف واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية".

(د ع)