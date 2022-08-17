​​​​​​​العراق.. المحكمة الاتحادية تؤجل موعد البتّ بدعوى حل البرلمان

وأفادت شبكة السومرية بأن المحكمة الاتحادية في العراق قررت، اليوم الأربعاء، تأجيل موعد البت بدعوى حل البرلمان إلى الثلاثين من الشهر الجاري".

وعقدت المحكمة الاتحادية اليوم الأربعاء جلسة مخصصة للنظر في دعوى حل مجلس النواب، بعدما رد مجلس القضاء الأعلى على هذا الطلب، قائلاً إنه "لا يمتلك هذه الصلاحية، وأن مهامه ليس من بينها صلاحية ‏تجيز التدخل في أمور السلطتين التشريعية والتنفيذية، تطبيقاً ‏لمبدأ الفصل بين السلطات".

وفي الأسبوع الماضي دعا الصدر مجلس القضاء الأعلى إلى حل البرلمان خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً، وتكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة مشروطة سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

ويرى المراقبون أن قرار المحكمة الاتحادية، سواء قضى بحل المجلس أو بعدم حله، ستكون له تداعيات مستقبلية على المشهدين السياسي والأمني، نظراً إلى طبيعة التنافس بين التيار الصدري والإطار التنسيقي وإصرار كل منهما على رؤيته الخاصة في رسم صورة المسار السياسي للمرحلة المقبلة.

(د ع)