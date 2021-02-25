اعتقل جهاز المخابرات العراقي مساء أمس الأربعاء، مسؤول مفارز التفخيخ لمرتزقة داعش غرب العاصمة بغداد والمكنى بـ"نمر بغداد".

قال جهاز المخابرات في بيان: "إنّ جهاز المخابرات العراقي تمكن من الإطاحة بالإرهابي نمر سويد المكنى ب‍"نمر بغداد" من خلال عملية خاطفة في منطقة أبو غريب غربي العاصمة بغداد".

وأضاف البيان أنّ "نمر بغداد هو نجل القيادي الداعشي أحمد عبد الله سويد، ويشغل منصب مسؤول مفارز التفخيخ في ما تسمى بولاية الجنوب في مرتزقة داعش".

تتواصل في العراق عمليات عسكرية وأمنية ضد مرتزقة داعش، إذْ كثّفت السلطات الأمنية العراقية تحركاتها لملاحقة فلول المرتزقة، مُطلقة عدة عمليات تفتيش، ويتم إلقاء القبض على العديد من المرتزقة والقياديين في داعش خلال هذه العمليات.

(ش ع)