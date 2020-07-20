​​​​​​​الاقتتال في ليبيا قد يجعل من السودان مأوىً لـ داعش والقاعدة

قال ياسر العطا إن ما يحدث في ليبيا، على ضوء التعزيزات العسكرية الحاصلة في محيط مدينة سرت الليبية، "مؤسف للغاية وتأثيراته وتداعياته وتهديداته ستعم كل دول الجوار"، وذلك بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وأكد العطا أن "هناك فصائل وميليشيات ومرتزقة ومجموعات رسمية من كل أصقاع العالم تقاتل في ليبيا الآن"، لافتًا إلى أن القوات المسلحة والدعم السريع يحميان الحدود السودانية الليبية ويرصدان كل ما يهدد الأمن.

وأوضح أنه تم الاتفاق بين الطرفين الليبي والسوداني على تكوين قوات مشتركة لحماية الحدود، لكن القوات الليبية انسحبت نظرًا للوضع الأمني، وبقيت القوات السودانية في العمل على حماية الحدود.

وكشف الناطق باسم قوات الدعم السريع السودانية، المقدم آدم محمد أحمد صالح، يوم الخميس، أن القوات ضبطت في 12 حزيران/ يوليو "مجموعة مكونة من 80 شخصًا، من بينهم أجنبيان من دولة سوريا، كانوا متوجهين إلى مواقع القوات المتحاربة في ليبيا".

وأكد صالح "ضبط مجموعة أخرى مماثلة مكونة من 80 شخصًا بتاريخ 15 حزيزان / يوليو الجاري، وهم في طريقهم إلى ليبيا للعمل كمرتزقة".

(ش ع)