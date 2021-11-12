​​​​​​​الانتخابات وملف المرتزقة.. أبرز ما جاء في المسودة الختامية لمؤتمر باريس حول ليبيا

ونقلت وكالة رويترز عن مسودة لنتائج مؤتمر باريس حول ليبيا، دعت فيها إلى تنفيذ خطة قائمة لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا دون تأخير.

كما حثت كافة الأطراف على الالتزام بالجدول الزمني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستنطلق يوم 24 من شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

كما أن عقوبات دولية ستواجه من يحاولون عرقلة الانتخابات الليبية والانتقال السياسي في البلاد.

وكانت وسائل إعلام ذكرت في وقت سابق أن الولايات المتحدة تبحث فرض عقوبات على الشخصيات التي "تسعى إلى عرقلة الانتخابات" المقررة إجراؤها في ليبيا يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بينها تجميد الأصول وحظر السفر.

وتحتضن باريس اليوم الجمعة مؤتمرًا دوليًّا خاصًّا بليبيا بمشاركة وفود رفيعة من نحو 30 دولة بما في ذلك بعض دول الجوار.

(د ع)