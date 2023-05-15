​​​​​​​الانتخابات الرئاسية التركية تنتقل إلى الجولة الثانية وAKP يُهزم في باكور كردستان

أجريت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في باكور (شمال كردستان) وتركيا يوم أمس (14 أيار)، وعقب انتهاء التصويت، وجرى فرز الأصوات الذي استمر إلى فجر اليوم (15 أيار)، فيما نشرت التحالفات المشاركة النتائج، وفقاً لمراكزها المخصصة لمراقبة فرز الأصوات.

رئيس الهيئة العليا للانتخابات (YSK) أحمد ينر صرح مساء أمس أن عملية فرز 91.93 من الأصوات قد اكتملت وكشفت نتائجها.

وحسب هذا التصريح، فإن كل مرشح رئاسي حصد النسبة التالية من الأصوات:

رجب طيب أردوغان 49.49 بالمائة

كمال كليجدار أوغلو 44.79 بالمائة

سنان أوغان 5.29 بالمائة

ووفقاً لهذه النتائج، لم يحصد أي مرشح النسبة المطلوبة للفوز وهي (50%+ 1 )، فيما لم تُكشف النتائج الرسمية، وبهذا ستنتقل الانتخابات الرئاسية إلى الجولة الثانية.

وحسب ما كشفت عنه الهيئة العليا للانتخابات، فإن الجولة الثانية ستُعقد في 28 أيار الجاري، وسيتنافس خلالها المرشحان اللذان حازا على أكبر عدد من الأصوات، أي رجب طيب أردوغان وكمال كليجدار أوغلو.

وفي هذه الجولة لن تؤخذ نسبة (51 بالمائة) بعين الاعتبار، ويفوز بالرئاسة التركية المرشح الذي حصد النسبة الأكبر من الأصوات.

نتائج الانتخابات البرلمانية

أما فيما يخص نتائج الانتخابات البرلمانية؛ فقد خسر الحزب الحاكم (حزب العدالة والتنمية) في باكور كردستان وهُزم مجدداً، حيث رد شعب باكور على حزب العدالة والتنمية ولأردوغان بـ "كفى" في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وحسب النتائج التي كشف عنها أحمد ينر، فإن أحزاب؛ الخضر اليساري والعمل التركي والعدالة والتنمية والحركة القومية والرفاه والاتحاد الكبير والشعب الجمهوري والجيد، ستدخل البرلمان.

أصبح حزب الخضر اليساري في كردستان، هو الحزب الأول، وبعث برسالة إلى جميع الجهات.

(كروب)