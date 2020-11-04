​​​​​​​الانتخابات الأمريكية.. استمرار فرز الأصوات وبايدن وترامب يتحدثان عن الفوز

وكانت نتائج الفرز في الليل أظهرت فارقاً كبيراً لصالح بايدن، ولكن مع استكمال عمليات الفرز تقلص هذا الفارق، حيث كان فوز ترامب بولاية فلوريدا بمثابة صدمة لدى المراقبين والمحللين.

وبدورها قالت وكالة أسوشيتد بريس إن المرشح الديمقراطي جو بايدن حصل حتى الساعة على 238 صوتًا في المجمع الانتخابي مقابل 213 للرئيس دونالد ترامب.

وذكرت تقارير إعلامية نقلًا عن مسؤولين أن ولايات ويسكونسن وميشيغان وبنسلفانيا الأمريكية لا تخطط لإعلان نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ،اليوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن تتأخر نتائج هذه الانتخابات التي جرت بظروف استثنائية، مع تصويت الملايين مبكراً وعبر البريد، ما أثار حفيظة الجمهوريين الذين انتقدوا مرارًا عملية التصويت بالبريد، وفتح المجال أيامًا بعد يوم الاقتراع من أجل استكمالها.

وحتى الآن تظهر نتائج الفرز الجزئي للأصوات في كل من بنسلفانيا وجورجيا وكارولينا وويسكونسن تقدم ترامب على منافسه الديمقراطي جو بايدن.

فيما تشير النتائج إلى فوز بايدن بولاية فيرجينيا وولاية فيرمونت وديلاوير ونيوجيرسي، وماساتشوستس والعاصمة واشنطن وكونيتيكت، وإيلينوي ورود أيلاند ونيويورك، ونيو مكسيكو، وكولورادو ونيو مكسيكو، وكاليفورنيا، وولاية واشنطن، وأوريغون، وهاواي، ومينيسوتا، وأريزونا.

وكما أظهرت النتائج التقديرية حتى الآن فوز ترامب في ولاية إنديانا وكنتاكي وأوكلاهوما وولاية وست فرجينيا، وتينيسي وأرنكساو وميسيسبي وألاباما وايومينغ وساوث داكوتا ونورث داكوتا وساوث كارولاينا وكنساس وولاية يوتاه، وولاية فلوريدا، وولاية أيداهو، وأهايو، وأيوا، ومونتانا، وتكساس.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب في كلمة ألقاها من البيت الأبيض أن فريقه يستعد للاحتفال بفوزه في الانتخابات الرئاسية، ممهدًا الطريق لولاية ثانية، وقال:" نحن نستعد حرفيًا للخروج والاحتفال بكل هذا النجاح".

كما أضاف "مجموعة حزينة تحاول تهميش الملايين الذين صوتوا لنا"، وشدد على الأرقام القياسية من المواطنين الذين توجهوا أمس إلى مراكز الاقتراع، قائلاً: "مواطنون خرجوا بأرقام قياسية".

وبدوره دعا المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، جو بايدن، في كلمة ألقاها، الأربعاء، أمام مناصريه من ولاية ديلاوير، إلى التحلي بالصبر حتى ظهور النتائج، وأكد أنه على وشك الفوز.

كما قال إنه لن يكون سعيداً إذا ما صرح منافسه الرئيس الجمهوري الأميركي دونالد ترلمب بفوزه.

وأضاف: "نحن على وشك تحقيق الفوز، والنتائج قد تعلن غدًا أو بعد غد"، في دعوة غير مباشرة لأنصاره إلى الهدوء والصبر.

(م ش)