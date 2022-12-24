​​​​​​​الانتفاضة الشعبية في روجهلات وإيران مستمرة ودعوات للخروج في مظاهرات كبرى

وحسب ما نقلته وكالة روج نيوز، فقد ظهرت مقاطع فيديو، لترديد محتجين في العديد من أحياء طهران شعارات مثل "الاغتصاب في السجن، هل كان هذا في القرآن؟"، و "الموت للحرس الثوري".

وفي بلوشستان، نظم المتظاهرون تجمعاً احتجاجياً، كما تظهر مقاطع فيديو لمواطنين في زاهدان وهم يرددون شعارات مناهضة للدولة الإيرانية و"الباسيج". كما هتفت النساء البلوشيات في احتجاج يوم الجمعة "أخي العزيز، سوف أنتقم لك".

وتُظهر مقاطع مصورة منشورة، لافتات معلقة على بعض جسور المشاة في المدن تدعو إلى تنظيم احتجاجات كبرى.

في سياق متصل، تستمر المراسم التذكارية لضحايا الانتفاضة الشعبية، حيث أقيمت تجمعات استذكارية على أضرحة الضحايا (أوميد مؤيدي، ومراد بهراميان، ويلدا آقا فضلي).

(ي م)