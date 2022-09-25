​​​​​​​الانتفاض بقيادة المرأة في روجهلات وإيران موضوع حلقة خاصة تبثها وكالتنا الليلة

اعتقلت الشابة الكردية جينا أميني (22 عاماً) في العاصمة الإيرانية طهران من قبل "شرطة الأخلاق" بزعم عدم التزامها بشروط الحجاب الصحيح، وقتلت إثر التعذيب الذي تعرضت له.

وعقب مقتلها خرجت احتجاجات عارمة وتحولت إلى انتفاضة انتشرت شيئاً فشيئاً في جميع أنحاء روجهلات وإيران، ولا تزال مستمرة منذ أكثر من أسبوع.

وانتفض أبناء المجتمع الإيراني على اختلاف معتقداتهم، والتقى دعاة الحرية والمساواة والديمقراطية، وذلك تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية".

لتقييم هذا الموضوع باستفاضة، تستضيف وكالتنا الناشطة النسوية، وجدان نورالدين من باشور (جنوب كردستان)، عبر برنامج خاص تبثه مساء اليوم، في الساعة 19:00، بتوقيت قامشلو.

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(س ر)

ANHA