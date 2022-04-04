وواجه الأمير حمزة بن الحسين ولي عهد الأردن السابق في نيسان/أبريل الماضي تهماً بمحاولة زعزعة استقرار النظام الملكي في إطار مؤامرة بإلهام من الخارج لكنه تفادى العقاب بعد مبايعته للملك عبد الله.

وأعلن الأمير حمزة ابن الحسين، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني، تخليه عن لقب أمير، وذلك في تغريدة نشرها على موقع تويتر، قائلاً إن ما شهده في السنوات الأخيرة جعل من الصعب عليه تأييد السياسات التي تنتهجها المؤسسات الأردنية.

وكتب يقول: "توصلت إلى خلاصة بأن قناعاتي الشخصية والثوابت التي غرسها والدي فيّ، والتي حاولت جاهداً في حياتي التمسك بها لا تتماشى مع النهج والتوجهات والأساليب الحديثة لمؤسساتنا".

وكان حمزة (42 عاما) قد عين ولياً للعهد عندما توفي الملك حسين في عام 1999 وأصبح عبد الله ملكاً، ولكنه فقد لقب ولي العهد بعد ذلك بخمسة أعوام عندما نصب الملك عبد الله ابنه وريثاً له.

وفي العام الماضي وُضع قيد الإقامة الجبرية بعد أن اتهم النظام الحاكم بالفساد وعدم الكفاءة.

وهز الخلاف صورة الأردن كملاذ للاستقرار في الشرق الأوسط.

وحُكم على مستشار الديوان الملكي السابق، وأحد أفراد العائلة المالكة، فيما بعد بالسجن 15 عاما لضلوعهم في مؤامرة مزعومة لوصول حمزة إلى السلطة.

وكان حمزة قد أصدر الشهر الماضي اعتذارا تعهد فيه بعدم العمل ضد مصالح النظام الحاكم في الأردن.

وكان بيانه يوم الأحد مقتضباً وقال إنه سيواصل خدمة الأردن في حياته الخاصة دون الإشارة إلى الملك أو أي دور له في المستقبل.

(د ع)