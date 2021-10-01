​​​​​​​الأمين العام للحزب الاشتراكي الماليزي يدعو لتحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان

عقب الدعوات التي انطلقت من أستراليا وليبيا ومصر والهند وباكستان والشرق الأوسط، دعا الأمين العام للحزب الاشتراكي الماليزي، سيفاراجان أروموجام، أيضاً إلى دعم حملة الهاشتاغ التي يطلقها مجلس الإعلام الرقمي الكردستاني، والتي ستبدأ في الثامن 8 من تشرين الأول الجاري.

أشار سيفاراجان أروموجام، في مقطع فيديو نشره مجلس الإعلام الرقمي الكردستاني، إلى أنه يجب ضمان الحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان على الفور، وأنه لا يجب أن يبقى معتقلاً.

فقد بعث الأمين العام للحزب الاشتراكي الماليزي، سيفاراجان أروموجام، رسالة قال فيها:

"إذا كنا نتحدث عن ثورة روج آفا، يجب أن نتحدث عن السيد عبدالله أوجلان. السيد أوجلان معتقل في تركيا منذ فترة طويلة. ثورة روج آفا التي أقيمت على أفكار السيد عبدالله أوجلان، تمثّل المساواة والحرية والعدالة الاجتماعية والنضال البيئي. ثورة روج آفا وآمال صاحب أفكار الثورة السيد عبدالله أوجلان؛ كبيرة. إن اعتقال السيد عبدالله أوجلان غير مقبول، ويجب ضمان الحرية الجسدية لعبدالله أوجلان".

(ر)