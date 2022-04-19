​​​​​​​الأمين العام لجامعة الدول العربية يندد بهجمات الاحتلال التركي على جنوب كردستان

وندد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بهجمات الاحتلال التركي على جنوب كردستان التي بدأتها أمس 18 نيسان الجاري، مؤكداً أن "الهجمات تمثل اعتداءات مرفوضة ومستنكرة على سيادة العراق، وخرقاً للقانون الدولي".

وأوضح مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة العربية أن "هذه العمليات العسكرية على الأراضي العراقية تزيد من توتر العلاقات بين تركيا والعراق"، داعياً أنقرة إلى الكف عن مثل هذه التصرفات واحترام السيادة العراقية مع الالتزام بمبادئ حسن الجوار.

ويشن جيش الاحتلال التركي وبمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ فجر أمس، هجمات واسعة على مناطق الدفاع المشروع في جنوب كردستان، حيث زار رئيس حكومة جنوب كردستان مسرور البارزاني تركيا في الـ 15 من نيسان الجاري، والتقى رئيس دولة الاحتلال التركي رجب طيب أردوغان ورئيس استخباراتها هاكان فيدان في قصر دولما بهجة في إسطنبول.

وكانت قد أعلنت لجنة العلاقات الخارجية لمنظومة المجتمع الكردستاني في 26 آذار/ مارس2022، أن دولة الاحتلال ستشن هجوماً على جنوب كردستان بالتعاون مع الديمقراطي الكردستاني.

(د ل)