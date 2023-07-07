​​​​​​​الأمطار الموسمية في باكستان تتسبّب بمصرع 50 شخصاً

قال مسؤول محلي في إدارة الكوارث الباكستانية لوكالة فرانس برس، إنه: "أُبلغ عن خمسين حالة وفاة بينها 8 أطفال، في حوادث مختلفة متعلقة بهطول المطر في جميع أنحاء باكستان منذ بدء هطول الامطار الموسمية في 25 حزيران"، مضيفاً أن "87 شخصاً أصيبوا خلال هذه الفترة".

وأظهرت بيانات رسمية أنّ غالبية القتلى كانوا في إقليم البنجاب شرق باكستان، وغالبية الوفيات حدثت جراء الصعق بالكهرباء أو بسبب انهيار المباني.

وأكّد المتحدث باسم خدمة الإغاثة الطارئة بلال أحمد فايزي، انتشال جثث ثمانية أطفال لقوا حتفهم في انهيار أرضي الخميس في منطقة شانغلا في إقليم خيبر بختونخوا، شمال-غرب البلاد.

وقال إن عمال الإغاثة ما زالوا يبحثون عن أطفال آخرين بين الأنقاض.

وأشار مسؤولون في لاهور، ثاني أكبر مدينة في باكستان، إلى أنّ هطول الأمطار سجّل رقماً قياسياً الأربعاء، محوّلاً الطرق إلى أنهر وتسبّب بانقطاع الكهرباء والمياه عن 35 بالمائة من سكان المنطقة هذا الأسبوع.

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية هطول أمطاراً أكثر غزارة في الأيام المقبلة وحذّرت من احتمال حدوث فيضانات.

وقالت هيئة إدارة الكوارث في المقاطعة الجمعة إنها تعمل على إجلاء الأشخاص الذين يعيشون على طول الممرات المائية.

وقال العلماء بدورهم إنّ التغير المناخي يجعل الامطار الموسمية أكثر غزارة ويصعب توقع وتيرتها.

وكانت الأمطار الموسمية غير المسبوقة قد غمرت الصيف الماضي ثلث مساحة باكستان، وألحقت أضراراً بمليوني منزل وأودت بحياة أكثر من 1700 شخص.

وقُتل ما لا يقلّ عن 27 شخصاً، بينهم سبعة أطفال في شمال غرب باكستان مطلع الشهر الماضي.

وباكستان خامس دولة في العالم من حيث عدد السكان ويعيش فيها 216 مليون نسمة. وهي وإن كانت مسؤولة عن أقل من 1 بالمائة من الانبعاثات المسبّبة للاحتباس الحراري، غير أنها إحدى أكثر المناطق تعرضاً للظواهر المناخية القصوى المتزايدة جراء تغيّر المناخ.

(د ع)