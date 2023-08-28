​​​​​​​الأمطار الغزيرة والعواصف تضرب مناطق عديدة من العالم نتيجة التغيّر المناخي

تشكّلت العاصفة المدارية "إيداليا" في منطقة الكاريبي يوم أمس، حاملة معها الرياح والأمطار إلى المكسيك، فيما توقّع خبراء الأرصاد بأن تشتد قوّتها لتصبح إعصاراً قبل وصولها إلى فلوريدا في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وستمرّ العاصفة التي يُستبعد أن تضرب البر في المكسيك، عبر خليج المكسيك قبل وصولها إلى شمال غرب فلوريدا، وفق ما أفاد المركز الأميركي الوطني للأعاصير.

وحذّر المركز من أن "إيداليا" ستؤدي إلى "تفاقم خطر وقوع عاصفة تشكّل تهديداً لحياة السكان وإلى رياح بقوّة أعاصير على أجزاء من ساحل فلوريدا الغربي ومنطقة شمال غرب فلوريدا اعتباراً من الثلاثاء".

وأضاف "هناك انتشار كبير لتوجيهات شدة النموذج، تراوح من أقل درجة إلى وضع إعصار رئيس قبل وصولها إلى البر في شمال شرق ساحل الخليج".

وتوقّع المركز بأن تصل "إيداليا" إلى البر في فلوريدا بحلول الساعة (11,00 ت غ) الأربعاء، وفق صورة تظهر المسار المرجّح للعاصفة.

وذكر أن "إيداليا" كانت في منطقة الكاريبي عند الساعة 03,00 ت غ، الإثنين، وتوجّهت نحو الشمال الشرقي مصحوبة برياح بلغت سرعتها 95 كيلومتراً في الساعة.

وأضاف أن تحذيراً من العواصف ولترقّب الأعاصير صدر لأجزاء من ساحل فلوريدا، فيما يُتوقع حدوث فيضانات.

وأعلن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس حالة الطوارئ في 33 مقاطعة استعداداً لوصول العاصفة.

وأدت "إيداليا" إلى تساقط الأمطار على ولاية كينتانا رو المكسيكية التي تضم كانكون وعدة منتجعات سياحية ساحلية أخرى.

ويتوقع بأن تتساقط أمطار غزيرة فوق أجزاء من شرق يوكاتان في المكسيك وغرب كوبا.

وفي سياق متصل، أفادت السلطات في طاجيكستان يوم أمس أن الأمطار الغزيرة التي شهدها عدد من مناطق البلاد أدت إلى فقدان 13 شخصاً لحياتهم، منهم 11 شخصاً في مدينة وحدات.

وأعلنت الرئاسة الطاجيكية اليوم 28 آب، في بيان لها أن الأمطار الغزيرة تسببت في وقوع كارثة طبيعية في مدينة وحدت غرب العاصمة دوشنبه ومنطقة رودكي جنوب العاصمة.

وأشار البيان إلى أن الفيضانات أودت بحياة 13 شخصاً، منهم 11 شخص في مدينة وحدات وشخصين في منطقة رودكي.

وحذّر علماء من أن العواصف باتت أكثر شدّة مع ارتفاع درجات حرارة الأرض نظراً للتغيّر المناخي.

(م ش)