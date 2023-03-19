​​​​​​​الأمطار الغزيرة تتسبب بتضرر أكثر من 650 خيمة في إدلب

لحقت أضرار جسيمة في عدد من المخيمات في عدد من مناطق ريف إدلب شمال غربي سوريا؛ نتيجة العاصفة المطرية الشديدة وتشكل السيول، حيث دخلت مياه الأمطار إلى أكثر من 35 مخيماً، متسببة بحدوث أضرار تراوحت ما بين كلية وجزئية، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما تسببت الأمطار الغزيرة بتضرر أكثر من 650 خيمة بشكل مباشر، وانهارت محلات تجارية بالإضافة إلى انقطاع عدد من الطرقات في المدن والبلدات، حسب مواقع إعلامية في شمال غرب سوريا.

ووفقا للمرصد، استمر هطول الأمطار بغزارة لساعات متأخرة من ليل السبت – الأحد، متسببة بأضرار لحقت بكل من مخيم "وادي هارون" الواقع في بلدة حزرة شمالي إدلب، ومخيم "البوفارس" على أطراف البلدة، ومخيم "أجيال" في بلدة كللي، ومخيم "الحمود" الواقع بين سرمدا وباتبو، بالإضافة لعدد من المخيمات تقع على أطراف مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي.

وتعاني معظم المخيمات بالأساس في المناطق التي تحتلها تركيا ومرتزقتها، من هشاشة الوضع الإنساني، وضعف الواقع الخدمي والصحي، وانتشار مرض "الكوليرا"، وغياب شبكات الصرف الصحي، ومن إهمال مرتزقة الاحتلال التركي الذين يسيطرون على أغلب تلك المناطق وتركيزهم على نهب المنطقة وسرقة مواردها.

(د ع)