وجاء ذلك خلال استعراض سجل السودان في الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان، في جنيف، الأربعاء، من قبل فريق أممي مختص بذلك، بحسب ما أفادته شبكة "الحرة".

وبالنسبة للعديد من الوفود، أفسحت "الآمال الكبيرة" بعد عملية التحول الديمقراطي في الخرطوم المجال "لتقييم أكثر أهمية".

وخلال الاستعراض الدوري الشامل للسجل، طلبت الدول من السودان "استعادة الحكومة الانتقالية بقيادة مدنيين، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة".

وأشارت الولايات المتحدة إلى "ضرورة أن يدعم المجتمع الدولي بحزم التطلعات الديمقراطية للشعب السوداني، باعتبار أنها الطريقة الوحيدة لإقامة سودان مستقر".

وقال بنجامين مويلينغ، نائب ممثل البعثة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف: "يصبو الشعب السوداني للديمقراطية، وقد فقد الثقة في الانتقال بعد تولي الجيش للسلطة".

وفي الوقت الذي شرع فيه السودان بالسنوات الأخيرة "في السير على الطريق التاريخي للحكم الديمقراطي والمصالحة الوطنية"، أعربت سويسرا عن خشيتها من "أن تؤثر الأحداث الأخيرة بشكل خطير على التقدم المحرز".

ولاستعادة الثقة، "فإن الأطراف السودانية مدعوة إلى الاتفاق على عملية انتقال ديمقراطية بقيادة مدنية قادرة على تلبية مطالب الشعب بالحرية والعدالة".

وشدد الوفد السويسري على أنه بالإضافة إلى إنشاء الهيئات التشريعية والقضائية والانتخابية، هناك ضرورة ملحة للإعلان عن مواعيد انتقال السلطة إلى مجلس السيادة والانتخابات.

وقال المتحدث باسم الوفد إنه "يجب حماية حرية التعبير وحرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، واحترام حرية وسائل الإعلام وتجنب أي استخدام غير متناسب للقوة أو اللجوء إلى الاعتقال والاحتجاز التعسفيين".

ومن جانب آخر، اعتقلت قوات الأمن السوداني أمس الأربعاء اثنتين من الشخصيات البارزة، أحدهما وزير سابق في قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة التي تقود الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري منذ العام الماضي.

(ل د)