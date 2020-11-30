​​​​​​​الأمن القومي الإيراني: الموساد الإسرائيلي وراء مقتل العالم النووي

وقال علي شمخاني إن: "قتل محسن فخري زادة تم بطرق وآليات معقدة جدًّا، وباستخدام أسلحة آلية، ولم يكن هناك أي شخص مهاجم في مكان الاغتيال".

وأضاف: "توصلنا إلى معلومات أولية حول مرتكبي الجريمة، ونعرف سابقًا المسؤول عنها، وسِجّله مكشوف".

وفي وقت سابق أكد شمخاني للتلفزيون الإيراني، أن "الأجهزة الأمنية الإيرانية كانت على علم باحتمال تعرض العالم فخري زادة لمحاولة اغتيال، في ذات الموقع الذي اغتيل فيه"، مشيرًا إلى أنها "لم تأخذ الأمر على محمل الجد، بسبب تواتر الأنباء لديها طيلة السنوات العشرين الماضية عن مخططات لاغتياله".

وفي الإطار ذاته قال الوزير الإسرائيلي، تساحي هنجبي، وهو من المقربين لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السبت، لشبكة لايف إن 12، إنه: "ليس لدي دليل على من فعل ذلك، لا يتعلق الأمر بأني لا يمكنني الكلام لأنني مسؤول، ليس لدي أي دليل فعلًا".

والجمعة، قُتل رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في وزارة الدفاع الإيرانية، محسن فخري زادة، في عملية وصفتها طهران بـ "الإرهابية".

(ي م)