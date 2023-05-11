​​​​​​​الأمن الإيراني يستمر باعتقال وخطف الناشطات

داهمت قوات الأمن الإيرانية أمس الأربعاء، منزل الناشطة في مجال حقوق المرأة والمصورة عليا مطلب زاده، وتم مصادرة بعض الأجهزة الإلكترونية التي كانت تستخدمها وهاتفها المحمول، ولم ترد أي معلومات حول التهم الموجهة ضدها بعد، وفق ما نقلت وكالة أنباء المرأة (NUJINHA).

وقالت غزل عبد الله ابنة عليا مطلب زاده إن عناصر الأمن كسروا باب منزلهم وتصادموا مع والدتها التي كانت بمفردها في المنزل في تلك الأثناء.

وكتبت غزل في تغريدة لها على "تويتر": "اليوم في الساعة العاشرة صباحاً كسروا باب المنزل، كان هناك عراك بين الضباط ووالدتي، أخذوا الهاتف وجميع الأجهزة الإلكترونية"، مضيفة "وأخبروها بأنه يجب أن تمثل أمام محكمة إيفين في الأيام الخمسة المقبلة".

وكانت الناشطة في مجال حقوق المرأة، عليا مطلب زاده، قد اعتقلت عام 2016، وجرى إطلاق سراحها في وقت لاحق، وهي عضوة في حملة المليون توقيع وحملة دعم ضحايا الاعتداءات الكيماوية.

كما تعرضت بطلة المصارعة النسائية الإيرانية والحكم الرسمي للعبة في البلاد، معصومة سليماني في مدينة خرم آباد، للاعتقال، فيما لم ترد أي معلومات حول مكان سوقها أو حتى التهم الموجهة ضدها.

يأتي ذلك في ظل استمرار سلسلة الاستدعاءات والخطف بحق الناشطات وحتى الرياضيّات في إيران.

(د ع)