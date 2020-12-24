​​​​​​​الأمن الدّاخليّ: حريق معهد الرّسالة ناجم عن ماس كهربائيّ ومعهد الخليل لم يتعرّض لأيّ عمل تخريبيّ

أصدر المركز الإعلامي العام لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا بياناً فنّدت فيه كلّ الإشاعات والاتهامات التي تروّجها بعض الجهات حول حريق في معهد الرسالة التعليمي، وجاء في البيان:

"انتشرت في اليومين الماضيين عدّة أخبار عن تعرّض معهدي الرسالة والخليل التعليميّين للتخريب والحرق ليلة الثلاثاء 22 ديسمبر / كانون الأول، و اتهام بعض الجهات بأنها تقف وراء الحريقين.

إنّنا في قوى الأمن الداخلي إذ نُشير بأن قواتنا فور وصول بلاغ الحريق الحاصل في معهد الرسالة توجّهت قواتنا على الفور للمساعدة في إخماد الحريق والبدء بالتحقيقات حيث أشارت التحقيقات الأولية أنّ الحريق ناجم عن ماس كهربائي حسب إفادات شهود العيان، كما أن تحقيقاتنا ما زالت مستمرّة للوصول إلى حقيقة وأسباب الحريق.

و فيما يخصّ معهد الخليل نؤكّد بأنّ المعهد لم يتعرّض لأي نوع من أنواع التخريب أو الحرق و كل ما نُشر حول الحريق فيه أخبار ملفّقة وغير صحيحة.

كما نؤكّد بأنّ قواتنا لن تتوانى عن بذل الغالي و النفيس في الذود عن أمن وأمان المواطنين و العمل ليل نهار للقضاء على كل الأفعال التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في مناطقنا، و نشر الفتن بين مكونات الشعب".

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ANHA