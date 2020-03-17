​​​​​​​الأمن الدّاخليّ يُحبط مُخطّط تفجير درّاجة ناريّة في دير الزّور

وبهذا الصّدد أصدر المركز الإعلاميّ لقوى الأمن الدّاخليّ في شمال وشرق سوريا بياناً كشفت فيه عن تفاصيل إحباط الهجوم، وقال:

"تمكّنت قوّاتنا متمثّلة بجهاز الأمن العام، صباح اليوم الثّلاثاء 17آذار/ مارس من القبض على أحد إرهابيّي داعش ببلدة ذيبان شرق دير الزور.

حيثُ يواصل جهاز الأمن العام التّابع لقوّاتنا ملاحقة فلول تنظيم داعش المتمثّلة بخلاياه النّائمة الّتي تنشط في بعض القُرى بريف دير الزور الشّرقي، والقضاء عليها.

وبهذا الصّدد قبض أعضاء جهاز الأمن العام بإقليم دير الزور على شخص ينتمي لخلايا داعش الإرهابيّة، بالقرب من دوّار العتّال ببلدة ذيبان، وأثناء الاعترافات تبيّن أنّه في عمليّة تخطيط لتفجير درّاجة ناريّة بالبلدة؛ فيما لاذَ إرهابيّ آخر بالفرار أثناء القبض على الشّخص المطلوب حسب ما أكّده الإداريّ بجهاز الأمن العام.

حيثُ تواصل قوّاتنا ملاحقة الإرهابيّ الفارّ، بالإضافة لرفع مستوى الإجراءات الأمنيّة للقضاء على ما تبقّى من الإرهابيّين، ورفع الأذى عن المدنيّين الأبرياء".

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ANHA