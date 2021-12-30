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​​​​​​​الأمن الداخلي: استشهاد امرأة وطفلتها في قصف الاحتلال التركي لقرى منبج

أعلنت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا أن قصف الاحتلال التركي ليلة أمس على ريف منبج أدى لاستشهاد مواطنة وطفلتها وإلحاق أضرار مادية كبيرة بممتلكات الأهالي.
خبر 2021-12-30T18:09:00 مركز الأخبار

وأصدرت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا بياناً إلى الرأي العام كشف فيه عن حصيلة القصف المكثف الذي طال ريف منبج ليلة أمس من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، وجاء في البيان:

"أقدم الاحتلال التركي ومرتزقته أمس الأربعاء 29 ديسمبر على استهداف منازل المواطنين في مزرعة الصيَّادة بريف بلدة الفارات غرب مدينة منبج بالصواريخ والقذائف المدفعية التي بلغ عددها 60 قذيفة مما أدى لفقدان حياة امرأةٍ وطفلتها التي تبلغ من العمر سنة ونصف، كما أسفر القصف عن أضرارٍ مادِّيةٍ كبيرة في منازل الأهالي، حيثُ سارعت قواتنا بالتوجُّهِ لمساعدةِ الأهالي وإبعادهم عن المناطق الخطرة للحفاظ على أرواحهم من هذه التعديات والهجمات الوحشية.

إننا في قوى الأمن الداخلي ندين ونستنكر هذه الأعمال الإجرامية التي يفتعلها الاحتلال التركي ومرتزقته بأهلنا وأبناء شعبنا في ريف مدينة منبج، ونطالب المجتمع الدولي بإيقاف هذه الجرائم بحق مناطقنا في شمال شرق سوريا".

(ل)

ANHA


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