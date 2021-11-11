​​​​​​​الأمن الداخلي يلقي القبض على شخصين متهمين بارتكاب جريمة قتل امرأة في دير الزور

وأفادت مصادر محلية لوكالتنا أنه وفي يوم الثلاثاء بتاريخ 9/11/2021 وقعت جريمة قتل في مدينة البصيرة بريف دير الزور راح ضحيتها امرأة في العقد الثاني من عمرها وتدعى "أم ياسمين " وهي أم لطفلة تبلغ من العمر عامين.

وفي التفاصيل أفادت المصادر أن شهوداً من جيران الضحية شاهدوا شخصاً يرتدي "النقاب" يعتقد أنه كان رجلاً متنكراً بلباس النساء طرق باب منزل المغدورة الكائن قرب مسجد الصفا في مدينة البصيرة، وذلك بعد خروج زوجها للعمل قرابة الساعة الثامنة صباحاً، وأنه دخل إلى المنزل ومكث قرابة ساعة بحسب شهود عيان قبل أن يخرج من المنزل ، ليكتشف الزوج بعد عودته إلى المنزل أن زوجته مقتولة بآلة حادة بالإضافة لسرقة صيغتها الذهبية وما يحتويه المنزل من مال.

وبعد المتابعة والتحريات من قبل قوى الأمن الداخلي تمكنت ظهر اليوم من إلقاء القبض على رجلين مشتبه بقتلهما للمرأة وذلك أثناء توجههما إلى محل صاغة الذهب ليبيعوا الذهب الذي سرقوه من المرأة المغدورة، ليتم القبض عليهما وتحويلهما إلى الجهات المختصة.

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ANHA